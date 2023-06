Producția industrială a scăzut în primul trimestru Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica, producția industriala totala realizata in județul Bacau, in luna martie 2023, a inregistrat o creștere remarcabila de 7,7% in serie bruta fața de media anului 2022. Cu toate acestea, in comparație cu aceeași luna a anului precedent, producția industriala totala a inregistrat o scadere de 0,6%. In […] Articolul Producția industriala a scazut in primul trimestru apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

