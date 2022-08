Producţia de petrol şi condensat de gaze a Rusiei a crescut în iulie la 10,76 de milioane de barili pe zi Rosstat a mai spus ca productia de petrol, fara condensat de gaze, a fost de 42,2 milioane de tone luna trecuta, fata de 40,7 milioane de tone in iunie, ceea ce este cu o zi mai scurta. De asemenea, productia de gaze naturale lichefiate (GNL) a ajuns la 2,3 milioane de tone in iulie, in crestere cu 25% fata de anul precedent, dar in scadere cu 7% fata de iunie. Productia de GNL din ianuarie pana in iulie a atins 19,1 milioane de tone, in crestere cu 9,6% fata de aceeasi perioada din 2021. Productia de gaze naturale a fost luna trecuta de 36,5 miliarde de metri cubi, cu 24,5% mai mica decat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

