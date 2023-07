Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca la sesiunea din acest an, 30 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat. De asemenea rezultate fabuloase s-au invredinicit absolvenții din Balți, Chișinau, Dubasari, Hincești, Orhei, Șoldanești, Ungheni. {{687157}}Menționam ca rezultatele…

- Agricultorii din raioanele Falești, Cahul, Cantemir, Leova, Hincești, Ialoveni, Caușeni, Ștefan Voda, Ungheni, Strașeni, Criuleni, Anenii Noi, Orhei, Telenești și Rezina au pornit cu tehnica agricola spre capitala. Dupa amiaza tractoarele trebuie sa ajunga in patru locuri autorizate in preajma mun.…

- Asociația Forța Fermierilor anunța ca azi dimineața agricultorii din raioanele Falești, Cahul, Cantemir, Leova, Hincești, Ialoveni, Caușeni, Ștefan Voda, Ungheni, Strașeni, Criuleni, Anenii Noi, Orhei, Telenești și Rezina se pornesc cu tehnica agricola inspre capitala, noteaza Noi.md Dupa amiaza tractoarele…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a finalizat “Școala Securitații” ediția 2023, care a fost desfașurata in perioada 23 – 28 mai 2023. La actiunile de pregatire a tinerii generații in domeniul bazelor securitații vieții au fost instruiți 1140 de copii din raioanele Caușeni, Balți,…

- Elevii care au obținut cele mai bune rezultate la probele de concurs incluse in Olimpiada republicana la educația fizica au fost premiați in cadrul unei ceremonii festive. Evenimentul s-a desfașurat in perioada 12-14 mai, in incinta unui complex sportiv din or. Vadul lui Voda, mun. Chișinau. Invingatorii…

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca 40 de elevi au fost premiați, astazi, in cadrul festivitații de incheiere a Olimpiadei Republicane la Limba și literatura rusa (limba de instruire), desfașurata in perioada 12-14 mai, la Liceul Teoretic „N. V. Gogol” din mun. Chișinau. Invingatorii competiției…

- 40 de elevi și eleve au fost premiați astazi in cadrul festivitații de incheiere a Olimpiadei Republicane la Geografie, desfașurata in perioada 07–09 mai, la Universitatea de Stat din Moldova. Invingatorii competiției sunt discipoli ai unor instituții de invațamant din raioanele/municipiile: Anenii…

- 39 de elevi au fost premiați in cadrul Olimpiadei Republicane de Limba și literatura romana (limba de instruire), desfașurata la Chișinau in perioada 05-07 mai 2023. Premianții sunt discipoli ai unor instituții de invațamant din raioanele/municipiile: Balți, Briceni, Cahul, Calarași, Caușeni, Chișinau,…