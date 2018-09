Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei asculta reactiile din piata si demareaza o investigatie la sediul celui mai mare producator de energie din Romania, Hidroelectrica. Perla sistemului energetic local si una dintre cele mai profitabile companii din Romania este suspectata de abuz de pozitie dominanta, in contextul…

- Wizmo.ro, platforma de anunturi imobiliare, lansata pe piata in iunie 2016 de catre un grup mixt de investitori belgieni si romani, a ajuns recent la peste 100.000 de proprietati listate si active, iar in perioada urmatoare tinteste pozitionarea in...

- Paula Tanase, procuror al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galați, este primul magistrat care și-a depus candidatura in cea de-a doua procedura de selecție a unui procuror șef al DNA demarata de Tudorel Toader.Procurorul a candidat la șefia instituției și in 2013, insa ulterior, in 2013,…

- Comisia Europeana a aprobat marti achizitionarea companiei slovene Gorenje de catre grupul chinez Hisense, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar. Ambele companii produc şi furnizează electrocasnice pentru uz casnic, cum ar fi frigidere şi maşini de spălat. …

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, a sustinut ideea gazduirii de catre tara noastra a unei prezente americane permanente, subliniind intr un interviu acordat luni publicatiei Politico excelenta cooperare romano americana in planul securitatii si apararii, potrivit Agerpres.Intotdeauna…

- Ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, Michael Roth, si-a exprimat interesul si ingrjijorarea in legatura cu recentele modificari ale legislatiei penale, miercuri, la o intalnire cu procurorul general Augustin Lazar, la care au luat parte si sefii DNA si DIICOT, Anca Jurma, respectiv…

- Petrolul a mai dat o lovitura importanta in lupta pentru promovarea in primul esalon din Romania. Ploiestenii au facut un transfer important, dupa ce i-au adus pe Claudiu Herea, Florin Plamada, Sebastian Ghinga, Jean Theodoro Sabrinho, Cristian Danci, Alexandru Nica si Daniel Isvoranu.

- Gregory’s, cea mai mare retea de locatii de tip coffee & Greek deli din Grecia, a anuntat miercuri ca reintra pe piata din Romania odata cu deschiderea unei unitati in zona de nord a Bucurestiului, unitatea fiind operationala de la inceputul lunii iulie. Anunţul vine la numai nouă…