- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara au trimis in judecata un tanar care adopta pisici, dupa care le schingiuia si apoi le omora. Prin actul de sesizare a instantei de judecata s-a retinut ca ”in timp ce inculpatul se afla in locuinta sa din Timisoara, in cursul anului 2018, a omorat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au trimis in judecata un barbat din comuna Manastirea Humorului, dar si pe unul ...

- Dupa trimiterea in judecata a primarului PNL din Timișoara, Nicolae Robu, liberalii primesc o noua lovitura grea in justiție. Primarul orasului Eforie, Robert Nicolae Serban, a fost trimis in judecata. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta il acuza ca a vandut un teren in mod nelegal…

- Peste o suta de grefieri au protestat, miercuri, la Targu-Jiu, fata de proiectul de lege care priveste abrogarea pensiilor de serviciu. Aceștia au ieșit pe scarile Palatului Justiției și și-au exprimat nemulțumirile. La scurt timp, reprezentanții Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj…

- Doi farmaciști din Suceava, soț și soție, sunt judecați pentru ca au luat datele personale ale unui client, folosindu-l pentru a crea un cont fals pe un site de jocuri on-line.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat, luni, trimiterea in judecata a doi inculpati (sot si sotie),…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au finalizat cercetarile specifice in dosarul privind accidentul rutier din noaptea de 28 29 aprilie 2019, eveniment rutier in urma caruia designerului Razvan Ciobanu si a pierdut viata. Oficial Ieri, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de patronul firmei de deratizare din municipiul Timisoara sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si traficul de produse sau substante toxice in forma continuata (trei acte…

- In scopul asigurarii cadrului necesar desfasurarii in conditii optime a procesului electoral reprezentat de alegerea Presedintelui Romaniei, Directia de Evidenta a Persoanelor Ramnicu Valcea si-a adaptat programul de lucru cu publicul pentru rezolvarea operativa a solicitarilor privind eliberarea documentelor…