Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) a anuntat ca odata cu intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pentru 2023, a fost demarat procesul de plata a cererilor de acordare a sprijinului financiar recepționate in anul trecut, transmite moldpres.md. Potrivit institutiei, de la…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura informeaza ca, odata cu intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat pentru 2023, a fost demarat procesul de plata a cererilor de acordare a sprijinului financiar recepționate in anul 2022. De la inceputul anului curent, AIPA a autorizat spre plata…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului R. D., la data faptelor consilier superior in cadrul Agenției de Plați și Intervenție in Agricultura (A.P.I.A.), pentru savarșirea infracțiunilor…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a unui președinte de cooperativa agricola, inculpat pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. Persoana fizica,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi inculpați, pentru savarșirea unor infracțiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei Spermezeu, Sorin Hognogi. Alaturi de acesta mai sunt judecați alți doi funcționari din Primaria Spermezeu. Primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi a fost trimis in judecata, informeaza DNA. Acesta va fi judecat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: Persoana fizica, la data faptei președinte al Asociația Producatorilor de Lapte și Carne Ungra – 2006, pentru savarșirea infracțiunii de folosirea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus incetarea procesului penal fata de un cetatean italian, acuzat ca a fraudat APIA Dolj cu peste 2 milioane de lei. Instanta a constatat ca fapta pentru care inculpatul a fost deferit justitie s-a prescris. Initial, la Tribunalul Dolj, inculpatul fusese…