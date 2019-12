Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au chemat, astazi, la audieri, la sediul IPJ Dolj, familia Luizei Melencu. Alaturi de familia Luizei, la audieri a fost chemat si iubitul fetei, dar si mai multe colege. Luiza Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut inca de pe data de 14 aprilie. Disparitia ei este…

- Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, a fost dus miercuri la sediul DIICOT, pentru a studia dosarul deschis de procurori pe numele lui. Potrivit unor oficiali din DIICOT, Dinca a solicitat sa vada actele intocmite de procurori, insa anchetatorii i-au…

- Anchetatorii au citat, astazi, la sediul IPJ Dolj, patru persoane care ar putea oferi informatii despre ancheta din dosarul „Caracal”. Audierile vor fi facute de procurorii DIICOT din Bucuresti. Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele audiate se numara colege ale luizei Melencu. Luiza, de…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat, marti, ca dosarul in care sunt vizati medicii de la INML care au efectuat expertiza privind fragmentele osoase descoperite in butoiul din locuinta lui Gheorghe Dinca si la liziera padurii va fi declinat la DIICOT, scrie Agerpres. "Am fost…

- Gheorghe Dinca a ajuns, vineri dimineața, la sediul DIICOT din Capitala, unde anchetatorii efectueaza percheziția informatica. Anchetatorii verifica telefonul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in dosarul crimelor din Caracal, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. De la inceputul acestei…