Stiri pe aceeasi tema

- In plus, acesta a participat la o perchezitie imbracat cu cagula și geaca de politist, in acelasi dosar fiind trimisi in fata instantei si patru subofiteri de la Politia municipiului Oradea, scrie ebihoreanul.ro Victor Micula este acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare…

- Victor Micula este acuzat de acces ilegal la un sistem informatic, instigare la acces ilegal la un sistem informatic și la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și uzurpare de calitați oficiale. Acuzațiile aduse polițiștilor sunt de complicitate la uzurpare de calitati oficiale,…

- Dupa ce ar fi primit mita, in doar 25 de zile, de la 491 de pacienți, un medic, fost șef al Serviciului de expertiza medicala din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din Oradea au dispus... Articolul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului SALAJAN VASILE, medic primar – șef Serviciu expertiza medicala din cadrul Casei Județene de Pensii Bihor, la data faptei, in sarcina caruia s-a…

- Victoraș Micula, fiul milionarului bihoran Viorel Micula, s-a filmat in timp ce spala roata bolidului sau de lux Lamorghini cu doua șampanii scumpe, Moet Chandon și Cristal. Imaginile au fost postate pe contrul de Tik Tok al acestuia, de unde au fost șterse și repostate pe Instagram. In filmare, Micul…

- Procurorii moldoveni au cerut Frantei, Romaniei si Elvetiei sa confiste activele magnatului fugar Vladimir Plahotniuc, care este acuzat de distrugerea sistemului bancar al Moldovei, potrivit rador.ro.Citește și: Dupa cazul Baranga, jurnalista Ioana Ene Dogioiu il da in vileag pe șeful Grupului…

- In dosarul alegerilor din 2009, Elena Udrea a ajuns la un nou termen de judecata la Curtea de Apel. Elena Udrea a participat la un nou termen de judecata in cazul alegerilor din 2009. Fostul ministru al turismului a facut cateva declarații referitoare la implicarea sa in dosar și la ceea ce urmeaza…