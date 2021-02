Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din New York ancheteaza tranzactiile financiare avand legatura cu mai multe cladiri din Manhattan care apartin fostului presedinte republican Donald Trump, transmite EFE, care citeaza informatii publicate sambata in presa americana, conform AGERPRES. Potrivit declaratiilor facute…

- Planul Washingtonului de a retrage 12.000 de soldati americani din Germania este deocamdata suspendat dupa tranzitia de putere la Casa Alba, transmite joi dpa. Comandantul fortelor SUA in Europa, Tod Wolters, le-a declarat jurnalistilor miercuri ca noua administratie a presedintelui Joe Biden si secretarul…

- Facebook și Instagram au restabilit brusc accesul la conturile actualului președinte american Donald Trump. Postarile blocate anterior au inceput sa apara din nou simbata, 16 ianuarie, la accesarea paginii. Deocamdata, nu se știe daca Trump are acces la paginile sale, transmite iz.ru Pe 7 ianuarie fondatorul…

- Votul care are loc miercuri seara in camera inferioara a Congresului va declanșa un proces in Senat, care se va pronunța ulterior in privința unei eventuale condamnari a lui Donald Trump. Președintele in exercițiu risca sa nu mai poata candida pentru un nou mandat in 2024, scrie New York Times. Donald…

- Un razboi civil se contureaza in Partidul Republican in contextul ultimei incercari a presedintelui in exercitiu Donald Trump de a rasturna rezultatul alegerilor in statul Georgia si al formarii unui grup de alesi republicani ce se pregatesc sa conteste voturile de miercuri din Colegiul Electoral. Intrebarea…

- Presedintele american ales Joe Biden si sotia lui, Jill Biden, au vorbit joi seara, la emisiunea lui Stephen Colbert, despre controversatul editorial aparut in Wall Street Journal, despre fiul Hunter anchetat si despre ceremonia de investire din luna ianuarie, relateaza The Hollywood Reporter.