Procesul de vaccinare a continuat astazi in alte 47 de centre de vaccinare

- Procesul de vaccinare a continuat joi in alte 47 de centre de vaccinare din țara. Lista spitalelor la care a ajuns vaccinul, potrivit mediafax.ro. Conform Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19, joi, vaccinarea continua atat in centrele deschise…

- Campania de vaccinare anti-Covid a inceput și in Argeș, in ultima zi a anului 2020, dupa ce ieri au fost primite primele doze de vaccin la sediul DSP Argeș. Primele cadre medicale s-au vaccinat la Spitalul Județean de Urgența Pitești și la Spitalul Municipal Campulung, in urma programarilor facute pe…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a inceput joi in judetul Arges, primele imunizari fiind facute la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti si la Spitalul Municipal Campulung Muscel, potrivit AGERPRES. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT…

- Procesul de vaccinare continua miercuri in 25 de noi centre deschise in București și in județele Dolj, Timiș și Hunedoara. Potrivit unui comunicat al Comitetului Național de Coordonare a Activitaților...

- Fostul deputat PSD Octavian Goga și fiul acestuia au fost reținuți, alaturi de o alta persoana, in dosarul de evaziune fiscala și inșelaciune in care cu o zi in urma au fost facute 144 de percheziții in București și in 13 județe. Goga, trecut intre timp la Pro Romania, partid din partea caruia a candidat…

- Secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului Mioveni se va deschide curand, potrivit prefectului de Argeș, Emanuel Soare. Trei medici rezidenți ATI, anul 4, au fost detașați incepand cu 27 noiembrie, pentru 30 de zile, la Spitalul Mioveni. De asemenea, potrivit prefectului Soare, se vor detașa…

- Avem 5.004 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 114 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 4 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 9.272 de cazuri noi…

- Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, se arata ingrijorat fața de modul in care evolueaza situația epidemiologica la nivelul intregii țari. Moldovan afirma ca unitațile sanitare se confrunta deja cu probleme din punct de vedere al locurilor destinate pacienților diagnosticați…