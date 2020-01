Aceasta i-ar permite presedintelui SUA sa celebreze achitarea sa in discursul anual cu privire al Starea Uniunii, la 4 februarie, in Congres. O destituire a miliardarului este putin probabila, in conditiile in care tabara sa republicana, majoritara in Senat, face bloc comun in spatele sau. Dar jocul de sah din cursul procesului sau se anunta mult mai strans, intrucat regulile si ordinea de zi fac obiectul unui targ dur.

Abia marti, in deschiderea dezbaterilor, cei 100 de alesi din Senat se vor pronunta asupra timpului alocat prezentarilor acuzarii - formate de catre democrati in Camera…