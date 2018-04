Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa nu-ti mai pierzi contactele sau pozele de pe telefon niciodata, ar fi bine sa ai in vedere cum faci backup la Android pe Google, scriu cei de la Playtech.ro. In teorie, telefonul tau Android este interconectat in permanenta cu un cont de Google. Ai nevoie de respectivul cont pentru a…

- Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. "Confirm realitatea dificila cu care se confrunta…

- Pentru prima oara de la moartea Madalinei Manole, toți artiștii care i-au fost prieteni se vor intalni la captaiul artistei, in Cimitirul Bolovani din Ploiești. La aproape opt ani de la trecerea in neființa a Madalineia Manole și cu o saptamana inaintea spectacolului omagial ”Fata draga” (3 martie,…

- "Daddy, e groasa (MA) cu revolutia!Doamne, ce harababura cu "revolutia fiscala".In mod repetat, in Parlament, dar si in spatiul public, am cerut guvernantilor sa opreasca "revolutia fiscala" pe care am considerat-o si inoportuna, si insuficient pregatita.1. Inoportuna, pentru ca nimic…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a anuntat joi ca ministerul se pregateste sa contracteze al doilea imprumut ca marime din istoria Romaniei, in contextul unei crize. Imprumutul ar putea fi contractat de la Fondul Monetar International (FMI), Banca Mondiala (BM) si Comisia Europeana (CE), potrivit…

- Municipalitatea a pus la punct un proiect de dezvoltare a Buzaului pentru urmatorii 12 ani, 2018-2030, a anuntat primarul Constantin Toma in raportul saptamanal catre buzoieni, pe care il posteaza in format video pe pagina sa oficiala de Facebook. El spune ca acest program este rodul muncii unui grup…