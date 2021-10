Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul va fi validat de Congresul USR-PLUS, care se desfașoara sambata și duminica la Romexpo. Au votat 38.511 membri USR-PLUS. Dacian Cioloș a obținut 19.603 voturi, iar Dan Barna 18.908 voturi. Votul a fost electronic.

- Dacian Ciolos a afirmat ca nu doreste sa catalogheze primul tur al alegerilor interne pentru sefia USR PLUS ca pe o victorie deoarece faptul ca rezultatul arata ca este inaintea lui Dan Barna si Irineu Darau nu inseamna ca este un „razboi" intre el si colegii de partid. El le-a multumit acestora si…

- Dacian Cioloș a caștigat primul tur al alegerilor pentru președinția USR PLUS, cu 46% din voturi. In același timp, Dan Barna a obținut 43,9% din voturi, iar Irineu Darau a obținut 10,1%. Dat fiind ca niciunul dintre candidați nu a obținut 50%+1, formațiunea va organiza și un al doilea tur de scrutin.…

- Dupa cinci zile de vot, alegerile interne din USR PLUS arata o competiție stransa intre Dan Barna și Dacian Cioloș. Cel de-al treilea candidat, Irinel Darau, nu a reușit sa convinga foarte mulți colegi sa-l voteze. Potrivit unor surse din USR PLUS, pana marți, 21 septembrie, au fost in alegerile…

- Ciprian Teleman, fost ministru al Digitalizarii, a anunțat sambata ca pagina de campanie a echipei lui Dacian Cioloș, pentru alegerile interne din USR PLUS, a fost blocata de Facebook, fara a preciza motivele care au stat in spatele deciziile. „Ca tot vorbeam despre superficialitatea serviciilor oferite…

- O primarie din zona Piatra Neamț sufera, la propriu, pentru ca are marea majoritate a documentelor luate la puricat de instituții de control. Iar navala acestora s-a facut ”la cerere”, in urma reclamațiilor facute de membrii unui partid politic aflat la guvernare, care considera ca primarul, om cu experiența,…

- Se pare ca va trebui sa ne obisnuim cu campaniile electorale interne. Dupa campania spumoasa din PNL iata ca Dacian Ciolos anunta ca si in USR PLUS va avea loc o campanie interna la fel de apriga. Pentru ca, nu-i asa, numai prin competitii interne un partid arata ca este viu. Liderul PLUS va candida…