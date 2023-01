Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden apeleaza la un cunoscut avocat democrat, Bob Bauer, pentru a-i gestiona raspunsul la investigatia unui procuror special din SUA privind gestionarea de catre acesta a documentelor clasificate, dupa descoperirea de documente la biroul sau privat si acasa, transmite Reuters.…

- Rata de aprobare a politicilor presedintelui american, Joseph Biden, a fost in crestere in ultimele luni, atingand nivelul de 44,1% in ianuarie, potrivit rezultatelor unor sondaje citate de publicatia The Hill.

- Politicianul republican Kevin McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, a afirmat joi ca presedintele Joseph Biden stia ca detinea documente clasificate in birouri, informeaza publicatia The Hill, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul american al Justitiei, Merrick Garland, a anuntat joi dupa-amiaza ca a numit un procuror special, Robert Hur, pentru investigarea cazului documentelor clasificate gasite in birouri ale presedintelui Joseph Biden, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Washinghtonul se confrunta cu o situație neplacuta dupa descoperirea unor documente clasificate din perioada cand democratul Joe Biden era vicepreședinte, in contextul in care actuala administrație emite acuzații similare fața de republicanul Donald Trump

- Presedintele Joe Biden a declarat, marti, ca a fost surprins cand a fost informat ca documente guvernamentale au fost gasite de avocatii sai in fostul sau birou din Washington. Adresandu-se reporterilor din Mexico City, Biden a spus ca avocatii sai „au facut ceea ce ar fi trebuit sa faca” atunci cand…

- Documente clasificate datand din perioada vicepreședinției lui Joe Biden au fost gasite in birourile unui centru de reflecție din Washington unde actualul președinte a avut birouri, a anunțat luni Casa Alba. Documentele, descoperite in noiembrie, au fost predate Arhivelor Naționale. Documente „clasificate”…

