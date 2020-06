Probleme mari la celebra ”autostradă demolată”. CNAIR spune că totul e în regulă Asociația Pro Infrastructura a publicat cateva imagini din zona Aciliu, de pe lotul 3 al Autostrazii Oraștie-Sibiu, celebra autostrada demolata, in care se observa invazia vegetației luxuriante și probleme la sistemul de scurgere. In replica, oficialii Companiei de Autostrazi (CNAIR) susțin ca problemele sunt minore. ”Vestitul tronson, inaugurat in pripa in noiembrie 2014 inainte de alegerile prezidențiale, demolat in 2015 pe 200 de metri din cauza execuției execrabile și reparat parțial in 2016, pare complet abandonat: vegetație luxurianta și apa care iși face de cap pe langa pilele viaductului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

