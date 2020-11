PRO Romania si iesirea din criza

PRO Romania propune un program de guvernare ce urmarește trecerea cu bine prin criza a tuturor romanilor! Venitul minim de criza are scopul de a asigura resurse materiale suficiente pentru fiecare roman din țara sau din strainatate. Peste 5,8 milioane de romani au nevoie de un astfel de sprijin pentru a ieși din criza. Prin aceasta masura se va asigura un venit minim de criza in cuantum de 2000 lei/luna pentru o persoana singura. In cazul familiilor se va acorda cate 1500 lei/luna pentru fiecare membru al familiei, fara sa poata fi depașita suma de 4500 lei/luna pentru o familie.