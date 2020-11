Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania si ALDE au decis, intr un congres comun, cu larga majoritate, fuziunea celor doua partide si modificarile statutare aferente. Anterior congresului comun, cele doua formatiuni s au reunit in congrese separate pentru votarea fuziunii. Tot astazi a fost lansat si programul electoral al PRO…

- Astazi a avut loc o schimbare importanta, Pro Romania și ALDE au fuzionat in urma congreselor de validare și a unui congres reunit, care a devenit actul de naștere al noii formațiuni social liberale. Este un proiect natural, colaborarea intre cele doua formațiuni a existat și in plan parlamentar, s-a…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, anunta cinci „promisiuni” pe care formatiunea politica pe care o conduce le face „inca din prima zi” in care va avea puterea politica. Printre altele, Ponta vorbeste despre un venit minim de criza, scutiri de taxe si impozite pentru companiile care raman in activitate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu ar fi rau ca pentru prima data social-democratii sa propuna pentru functia de premier, daca vor castiga alegerile parlamentare, o alta persoana decat presedintele partidului."Sunt foarte multi colegi care se incadreaza in profilul…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți, la interviurile Digi24.ro, ca daca ar fi fost premier nu ar fi permis organizarea alegerilor locale. Ponta spune ca ar fi dispus, insa, deschiderea școlilor, dar, in același timp, ar fi folosit toate resursele administrative pentru a imbunatați…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Slatina, ca partidul sau reprezinta un proiect pe termen lung, iar pe 27 septembrie "se pune fundatia" pentru viitor.Victor Ponta a fost prezent in municipiul Slatina si in mai multe localitati din judet pentru sustinerea candidatilor…

- "Eu am fost azi la Parlament. Toti cei 24 de parlamntari Pro Romania au fost in banca. Am mai convins si un parlamentar PSD sa voteze - domnul Eugen Teodorovici. Ceea ce am afirmat ieri s-a adeverit. Cei care sustin Guvernul Orban probabil ca se bucura. Ce s-a intamplat azi in Parlament e…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca daca ar fi fost astazi prim-ministru, nu ar fi organizat alegerile locale in 27 septembrie, el opinand ca se va plati "un pret foarte scump" din aceasta cauza."Eu, daca as mai fi fost azi…