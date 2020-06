Stiri pe aceeasi tema

- Administratia spaniola i-a dat o amenda de 10.400 de euro printului Joachim al Belgiei pentru ca a încalcat restrictiile de izolare în timpul unei calatorii la Cordoba în mai, a anuntat miercuri subprefectura orasului, relateaza AFP. Aceasta amenda a fost impusa "pentru…

