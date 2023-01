(VIDEO/FOTO) Imagini teribile din regiunea Harkov

Un atac al Rusiei asupra Shevchenkove din regiunea Harkiv (Harkov) a avut consecințe oribile. Aftermath of #Russia ‘s attack on Shevchenkove, #Kharkiv region. pic.twitter.com/IONkLzuVvw — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2023 Salvatorii au scos oameni de sub dărâmături Rescuers of #Kharkiv region take people… [citeste mai departe]