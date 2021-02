Intr-o apariție la emisiunea ”The Late Late Show” prezentata de James Corden, prințul Harry a vorbit și despre viața in Los Angeles și aspirațiile soției sale, Meghan, de a schimba un pic lumea. In același timp, el a criticat presa britanica despre care spune ca este ”toxica”, relateaza The Guardian. Serialul... The post Prințul Harry ia apararea serialului ”The Crown” de pe Netflix appeared first on Tabu .