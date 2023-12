Printul Harry a ieșit victorios in 15 din cele 33 de cereri de despagubire impotriva Mirror Group Newspapers (MGN), in urma unei batalii juridice de mare anvergura la Inalta Curte, printr-o hotarare istorica. Ducele de Sussex, in varsta de 39 de ani, a dat in judecata MGN pentru despagubiri, susținand ca jurnaliștii de la titlurile […] The post Printul Harry a obținut despagubiri in valoare de 140.600 de lire sterline in procesul intentat unor tabloide pentru interceptari telefonice ilegale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .