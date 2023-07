Stiri pe aceeasi tema

- George, fiul cel mare al Prințului William și al lui Kate Middleton implinește astazi 10 ani și pentru a marca aceasta ocazie ei continua o tradiție anuala de a publica o noua fotografia cu baiatul.

- Un veteran de razboi din Corni, orașul Liteni, a fost sarbatorit ieri la implinirea venerabilei varste de 100 de ani. Emil Dascalu, luptator pe cele doua mari fronturi ale Armatei Romane in cel de-al Doilea Razboi Mondial, a fost inaintat in grad onorific de catre Ministrul Apararii Naționale, ...

- Prințesa de Wales, cu siguranța, atrage toate privirile oriunde iși face apariția. Cucerind publicul cu carisma și eleganța pe care o emana, Kate Middleton (41 de ani) trece cu greu neobservata. Insa, are un mic secret. Se pare ca soția Prințului William (40 de ani) se „deghizeaza” atunci cand ii lasa…

- Cel mai bogat copil din lume face parte din Familia Regala. Așadar, este vorba despre nimeni alta decat Prințesa Charlotte, fiica Prințului William și a lui Kate Middleton. Micuța deține o avere impresionanta. Cu toate ca are o varsta frageda, prințesa are deja in conturi o suma importanta de bani,…

- Prințesa Charlotte implinește astazi 8 ani, iar fotografia a fost realizata chiar de mama micuței prințese, Kate Middleton, in gradina castelului Windsor. Fiica Prințului William și a lui Kate Middleton, Prințesa Charlotte, iși serbeaza cea de-a opta aniversare pe 2 mai, cu doar cateva zile inainte…

- Imagini virale cu Prințesa de Wales. Kate Middleton, surprinsa de camere facand un gest neasteptat cand Regina Margareta a Danemarcei i-a cerut sa se așeze mai aproape de ea. Manevra soției Prințului William i-a uimit pe toți. VIDEO Kate Middleton, surprinsa de camere facand un gest neasteptat Prințesa…

- Sarbatoare mare in familia regala! Prins Louis, fiul cel mic al lui Kate Middleton și a lui William, iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit varsta de cinci ani. Parinții lui au postat mai multe imagini cu el in aceasta zi speciala. Iata cat de mare a crescut mezinul familiei regale!

- O fotografie cu prințul Louis așezat intr-o roaba impinsa de mama lui, Kate Middleton, a fost postata pe rețelele sociale de prințesa de Wales, care a anunțat astfel ca micuțul implinește 5 ani.