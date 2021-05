Stiri pe aceeasi tema

- Interviul acordat de prințesa Diana pentru BBC in 1995, care a șocat Marea Britanie și a zdruncinat casa regala, a fost obținut prin metode inșelatoare, potrivit unui raport care arata ca jurnalistul Martin Bashir a falsificat mai multe documente pentru a o determina pe Diana sa dezvaluie detalii intime,…

- Ducele de Cambridge a invinuit deficientele interviului pentru inrautatirea relatiei dintre parintii sai si a spus ca acesta a contribuit la paranoia ei, scrie BBC. Postul mass media „nu a reusit sa se ridice la standardele sale de integritate si transparenta" privitor la interviul realizat de jurnalistul…

- Printii William si Harry spun ca inselatoria in cazul interviului acordat de printesa Diana in 1995 pentru BBC si practicile lipsite de etica ale postului de televiziune au inrautatit relatia dintre parintii lor si au alimentat paranoia mamei lor.

- Printii William si Harry au plecat impreuna din capela St.George si au fost vazuti discutand la incheierea funeraliilor bunicului lor Philip, care au avut loc sambata dupa-amiaza la Windsor, relateaza dpa. Printul Harry, care poarta si titlul de duce de Sussex, a fost de asemenea vazut in timp ce…

- Printul Harry vorbeste despre "golul interior urias" lasat de pierderea mamei sale, Diana, in 1997, in prefata unei carti adresata copiilor lucratorilor sanitari, care si-au pierdut parintele sau o fiinta draga in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza sambata ziarul The Times, citat de EFE. Ducele…

- Printul William a reacționat dupa interviul acordat de Prințul Harry si de sotia acestuia, Meghan. Ducele de Cambridge susține ca familia „nu este rasista” in primele sale comentarii, oferite dupa interviul ducelui și ducesei de Sussex cu Oprah Winfrey. De asemenea, Prințul William a declarat ca nu…