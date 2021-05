Una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, printesa Beatrice, care s-a casatorit anul trecut cu omul de afaceri italian Edoardo Mapelli Mozzi, este insarcinata cu primul copil al cuplului, a anuntat biroul de presa de la Palatul Buckingham, citat de Reuters si DPA.



Bebelusul, primul pentru Beatrice - fiica cea mare a printului Andrew cu Sarah, ducesa de York -, urmeaza sa se nasca in toamna acestui an.



"Regina a fost informata, iar ambele familii sunt incantate de aceasta veste", se afirma in comunicatul de presa publicat de Palatul Buckingham.

