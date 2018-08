Stiri pe aceeasi tema

- Eugenie, prințesa de York, se casatorește in octombrie cu alesul inimii ei, Jack Brooksbank, la Palatul Windsor. Evenimentul va fi accesibil și oamenilor de rand, care pot aplica pentru un loc la nunta regala.

- Printul George, fiul cel mare al ducelui si ducesei de Cambridge, isi va sarbatori duminica cea de-a cincea aniversare, potrivit Press Association. Conform informatiilor aparute in presa, viitorul rege si-ar putea petrece ziua de nastere in Caraibe, unde William si Kate se pare ca i-au dus pe cei mici…

- Printul Louis, cel de al treilea copil al printului William si al sotiei sale, Kate, a fost botezat luni, in cadrul unei ceremonii private, la palatul Saint James din Londra, in absenta reginei Elisabeta a II-a, a anuntat palatul Kensington, citat de AFP. Suverana, in varsta de 92 de ani,…

- Printul Philip, care a implinit duminica 97 de ani, este asociat in mod iremediabil cu unele glume incorecte din punct de vedere politic pe care le-a rostit de-a lungul timpului in cadrul evenimentelor oficiale la care a participat. AFP aminteste cateva dintre aceste remarci spontane ale sotului de…

- Va mai amintiți de imaginea cu prințul George calarind un caluț din lemn, cadou primit de la soții Obama cu ocazia vizitei lor in Marea Birtanie? Acel moment draguț cand Ducesa de Cambridge il introducea pe prinț in aceasta arta regala. Se știe ca regina Elisabeta a II-a este o impatimita a calariei,…

- Peste 6 milioane de tweet-uri au fost publicate de internauti, sambata, pe tema nuntii regale dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markel, depasind de peste trei ori numarul de mesaje transmise pe Twitter in ziua nuntii printului William cu Kate, informeaza duminica…

- In doar cateva ore prințul Harry și Meghan Markle vor deveni oficial soț și soție, iar intreaga lume este curioasa sa vada primele imagini cu indragostiții imbracați in mire și mireasa. Este o zi deosebita atat pentru familia regala a Marii Britanii, cat și pentru simpatizanții monarhiei, iar emoțiile…