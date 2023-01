Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a deschis „o ancheta preliminara” in cazul elicopterului care s-a prabușit in Brovari, langa Kiev și a anunțat principalele trei ipoteze luate in calcul de autoritați, conform CNN . Astfel, conform ultimelor anunțuri ale autoritaților de la Kiev, in total, pe langa cei din elicopter, au mai decedat inca șase persoane. Altele 25 sunt traumatizate, inclusiv 10 copii. Arderea a fost deja lichidata, iar victimele care au supraviețuit sunt internate. SBU a transmis, pe pagina de Facebook, ca sunt luate in considerare mai multe ipoteze in cazul tragediei aviatice,…