- Astazi, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș s-a hotarat acordarea distincției „ALAE" unor personalitați mureșene. Este vorba de fostul director al Filarmonicii de Stat din Targu Mureș, dirijorul Vasile Cazan (post mortem), compozitorul Orban Gyorgy, profesor universitar emerit doctor…

- Consilierii județeni sunt convocați sa participe joi, 27 octombrie, de la ora 13.00, la o ședința ordinara a Consiliului Județean Mureș. Potrivit convocatorului, document facut public pe pagina web a Consiliului Județean Mureș, www.cjmures.ro, ordinea de zi conține urmatoarele proiecte de hotarare:…

- In cadrul ședinței ordinare de joi, 29 septembrie, a Consiliului Județean Mureș, s-a decis lansarea unei noi proceduri de achiziții publice pentru colectarea selectiva a deșeurilor și rectificarea bugetului, a informat Biroul de presa al instituției. "Consilierii județeni au aprobat, printr-o procedura…

- In urma incasarii sumei de 2% din impozitul pe venit, județul Mureș a primit de la Guvern o rectificare de 12.276.000 de lei, urmand ca suma sa fie repartizata intre instituțiile culturale aflate in subordinea județului, a anunțat, in urma cu cateva zile, Kovacs Mihaly Levente, vicepreședinte al Consiliului…

- In data de 26 septembrie 2022 de la ora 17.00 Parohia Romano Catolica „Sf.Cosma și Damian" in colaborare cu Filarmonica de Stat Targu Mureș organizeaza un concert vocal-simfonic. Locația va fi Biserica Parohiei Romano Catolice „Sf.Cosma și Damian". Programul concertului cuprinde Misa „Incoronarii" in…

- Aleșii județeni au aprobat, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in data de 25 august, modificarea Anexelor 1 si 2 la Hotararea Consiliului Judetean Mures nr. 26/28 februarie 2022 pentru aprobarea participarii Consiliului Judetean Mures la organizarea, desfasurarea si finantarea…

- Consilierii județeni și-au insușit joi, 25 august, intr-o ședința ordinara de lucru, Planul de acțiune in domeniul drogurilor la nivelul județului Mureș 2022 – 2026. "Prezenta hotarare se comunica Direcției juridice și administrație publica din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean…

- Consilierii județeni au aprobat marți, 26 iulie, intr-o ședința ordinara de lucru, propunerea de prelungire cu doua luni a mandatul de administrator provizoriu al SC Parc Industrial Mureș SA acordat lui Sofalvi Gyorgy-Zsolt prin Hotararea Consiliului Județean Mureș nr. 40/24 martie 2022. Conform președintelui…