Primul trimestru al anului 2020 a adus cea mai accentuata contractie a comertului mondial cu marfuri din 2009 pana in prezent, iar indicele Trade Momentum, dezvoltat intern de Allianz, indica faptul ca trimestrul 2 poate avea o contractie chiar si mai puternica, potrivit unei analize realizate de Euler Hermes, publicata marti.



Potrivit sursei citate, luna aprilie ar putea inregistra o scadere de 13% in acest an fata de anul 2019.



"Comertul mondial, per ansamblu, s-a contractat cu -2,5% trimestrul acesta, fata de acelasi trimestru al anului trecut, in luna martie inregistrandu-se…