Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Filmul „Intre Chin și Amin” continua sa adune lauri, recent pelicula regizata de Toma Enache fiind premiata la unul din cele mai importante festivaluri din lume- The Accolade Global Competition din SUA- , fiindu-i conferite Premiul de excelența pentru cea mai buna regie și o…

- Renumitul actor american George Clooney, 59 de ani, a declarat in ziarul Daily Beast ca rasismul este ”pandemia in SUA” si ii incurajeaza pe compatriotii lui sa-si exercite dreptul de vot pentru a schimba situatia, relateaza EFE. O problema care ”ne infecteaza pe toti” si pentru care ”dupa 400 ani de…

- Regizat de Toma Enache si inspirat de Experimentul Pitesti, filmul „Intre chin si amin“ ar putea fi propunerea Romaniei pentru premiile Oscar, la categoria „Cel mai bun film strain“. Filmul a obtinut deja 23 de premii internationale si a avut peste 30.000 de spectatori in cinematografele din Romania.

- Medicul estetician Adina Alberts, sotia omului de afaceri Viorel Catarama, a obtinut premiul cel mare la competitia „Lingura de lemn“, un fel de „Oscar al ineptiilor emise pe tema pandemiei”, organizata de Coalitia Romania Sanatoasa pentru „cele mai toxice si mai stupide sfaturi de sanatate exprimate…

- Lungmetrajele „Parasite”, scris si regizat de sud-coreeanul Bong Joon-ho, marele castigator al galei Oscar 2020, si „Todos lo saben”, cu Penelope Cruz si Javier Bardem in distributie, vor fi difuzate in premiera TV nationala, in luna mai, de postul Film Now, anunța news.ro.„Parasite” - care…

- Cineastul neozeelandez Taika Waititi, premiat anul acesta cu Oscar pentru scenariul „Jojo Rabbit”, va regiza un lungmetraj „Star Wars” pe care l-a scris impreuna cu Krysty Wilson-Cairns, au anuntat Disney si Lucasfilm.

- Audun Amundsen are acum 40 de ani. In 2004, cand a plecat pentru prima oara in Insula Siberut, lucra pe bani frumoși, era inginer pe o platforma petroliera amplasata pe coasta Scoției. S-a decis sa renunțe la job și sa calatoreasca in India și Nepal, apoi in Indonezia. Ajuns in Sumatra de Vest, și-a…