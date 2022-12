Ultimul meu Craciun la Apoldu de Sus (Grosspold), in satul copilariei mele, n-a fost in 1975 (cand ai mei au hotarat sa ne mutam in satul lor de bastina, vecinul Amnas/ Hamlesch), ci in 1974. Iar de inceput, acesta a inceput cu vreo luna inainte de 24/25 decembrie, odata cu pregatirea decorarii bisericii pentru ultima mare sarbatoare religioasa a anului. Pregatire care cadea, in parte, in sarcina confirmanzilor, deci a fetelor si-a baietilor care urmau sa fie confirmati in anul urmator de Florii. Dincolo de bradul mare instalat indeobste in dreapta amvonului/ in stanga altarului, biserica trebuia…