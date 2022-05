Romanul Filip Ugran (19 ani) a obținut primul sau podium in EuroFormula Open. Pilotul originar din Targu Mureș a incheiat pe locul 3 prima cursa pe circuitul „Paul Ricard” din Le Castellet, Franța. Filip Ugran, pilotul roman care in 2021 a concurat in Formula 3, a trecut in acest sezon in EuroFormula Open, o serie cu intreceri organizate in mai multe țari europene. ...