Primul convoi de ajutor umanitar a intrat in Gaza printr-un punct de trecere israelian

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat luni seara infiintarea a doua puncte de control suplimentare pentru inspectia ajutorului umanitar international inainte de intrarea acestuia pe teritoriul palestinian prin punctul de trecere de la Rafah, transmite AFP, citat de Agerpres.Acest punct de trecere a frontierei…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale, Karim Khan, a vizitat duminica punctul de trecere de la Rafah dintre Fasia Gaza si Egipt si a postat un clip video pe social media in care a afirmat ca spera sa viziteze atat teritoriul palestinian, cat si Israelul, relateaza Reuters.

- Un al doilea convoi de camioane cu ajutoare a intrat duminica in partea egipteana a punctului de trecere a frontierei Rafah, indreptandu-se spre Fasia Gaza, potrivit surselor de securitate si umanitare egiptene de la Rafah, citate de Reuters. Un total de aproximativ 17 camioane care transportau provizii…

- Punctul de trecere al frontierei de la Rafah, care leaga nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fasia Gaza, a fost deschis sambata pentru a permite intrarea transportului de ajutor umanitar in enclava palestiniana, transmite EFE, care citeaza martori oculari.

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fașia Gaza cat mai repede posibil, a spus ieri președintele american, Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv. Cabinetul israelian a cerut ca livrarea de alimente, apa și medicamente sa se faca din Egipt, prin punctul de trecere de la Rafah, și nu de pe teritoriul…

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…

- Egiptul discuta cu mai multe țari planuri de a oferi ajutor umanitar in Gaza in condițiile unei incetari limitate a focului, anunța surse de securitate, potrivit Reuters.Egiptul a discutat cu SUA și cu alte țari planuri de a furniza ajutor umanitar pentru Fașia Gaza, au declarat miercuri doua surse…

- Punctul de trecere dintre Fașia Gaza și Peninsula Sinai din Egipt a fost distrus in urma unui bombardament israelian, conform martorilor.Operațiunile la punctul de trecere Rafah, la granița dintre Fașia Gaza și Peninsula Sinai din Egipt, au fost perturbate in urma unei lovituri in apropiere de partea…