Bali a inaugurat de curand primul centru permanent din lume ce asigura reabilitarea delfinilor care au trait in captivitate, inainte ca aceste mamifere marine sa fie eliberate in natura, informeaza Reuters.



In urma cu doar un an, delfinul Rambo era inchis in piscina putin adanca si cu apa clorurata a unui hotel de pe insula indoneziana Bali si ii distra efectuand sarituri prin cercuri colorate pe turistii veniti din lumea intreaga.



In prezent, acest delfin-cu-bot-gros inoata liber dupa ce a fost adus in primul centru din lume conceput pentru reabilitarea acestor vietuitoare,…