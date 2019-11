Michael Bloomberg candideaza in alegerile primare democrate pentru a-l ”bate” pe Trump: ”Oficial inregistrat in Arkansas pentru a fi pe buletinul de vot in alegerile primare democrate”, a anuntat marti pe Twitter miliardarul in varsta de 77 de ani. ”Trebuie sa-l batem pe Trump. Ne-a inselat in fiecare etapa”, a adaugat el.



Intrarea sa in cursa la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale bulverseaza alegerile primare democrate, amenintandu-i pe candidatii moderati, in primul rand pe fostul vicepresedinte Joe Biden, favorit dar care pierde teren.



Fondator al…