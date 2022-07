Primii pasi pentru amenajarea malului Lacului CUG II A fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea malului Lacului CUG II. Documentația va fi realizata de SC IM Design Studio SRL Iași, in cel mult șase luni, pentru o suma de 74.791,50 lei. Terenul care va fi studiat are o suprafața totala de 5.200 de metri patrați și se afla pe șoseaua Nicolina, vizavi de Parcul TehnopolIS. Amenajarea malului Lacului CUG II se impune ca o necesitate, deoarece spațiul ocupat de plante a devenit inestetic. Scopul amenajarii este de a obține facilitați de recreere, sport, joaca și promenada pentru ieșenii din zona Nicolina –… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

