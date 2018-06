Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din Poiana Cristei, judetul Vrancea, disparuta vineri seara si in cazul careia autoritatile luau in calcul ipoteza sa fi fost suprinsa de viituri a fost gasita decedata. Femeia era cautata de zeci de oameni, incepand de sambata dimineata.Ultima data, femeia in varsta de aproximativ…

- Femeia data disparuta la Poiana Cristei a fost gasita decedata. Cadavrul femeii a fost gasit la circa 1 km in amonte, in zona paraului Brezoi. Cercetarile continua, in cauza fiind intocmit dosar penal pentru moarte suspecta. Cadavrul nu prezenta urme de violența. Va reamintim ca polițiștii…

- Autoritatile din Vrancea sunt in alerta dupa ce in urma precipitatiilor abundente nivelul apelor a crescut foarte mult, existand riscul ruperii unui dig, in timp ce doua persoane sunt cautate de pompieri, jandarmi, politisti si localnici dupa ce ar fi fost luate de viituri. In judetul Botosani, douazeci…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, in satul Zlatunoaia, comuna Lunca, dupa ce tavanul unei locuinte s-a prabusit peste o batrana, la fata locului deplasandu-se echipaje de la ISU si de la Serviciul de Ambulanta…

- Primele informatii furnizate de ISU Bacau arata ca un autoturism s-a ciocnit cu o autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta care se deplasa la o misiune de salvare a trei persoane - doi adulti si un copil - surprinsi de viitura in localitatea Sanduleni. In urma impactului,…

- Pompierii din Botosani au intervenit, joi seara, pentru evacuarea unui copil de 14 ani care se afla in interiorul unui autoturism surprins de inundatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu.

- Doi copii și bunicii lor au fost raniti și au avut nevoie de ajutor, marți dupa-amiaza, dupa ce un copac s-a prabusit peste casa si masina lor, in localitatea Sambata de Jos, din judetul Brasov. Primele date arata ca arborele, un tei, se pare ca a cazut din senin peste locuinta batranilor, deoarece…