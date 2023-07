Stiri pe aceeasi tema

- Mesaj emoționant pentru Simona Halep, din partea Biancai Andreescu. Tenismena care ocupa locul 50 in clasamentul WTA, a facut mai multe declarații la sfarșitul meciului de la Wimbledon. Sportiva a avut și un mesaj pentru fanii din Romania, care o susțin necondinționat. Ce mesaj a transmis Bianca Andreescu?…

- Libertatea publica azi, in premiera, inregistrarea video cu momentul in care comentatorul sportiv Marian Olaianos o agreseaza pe colega sa de la TVR, Nadine Vladescu. CONTEXT: Gazeta Sporturilor a dezvaluit pe 8 noiembrie 2022 ca Marian Olaianos e acuzat ca a bruscat-o și a lovit-o pe Nadine Vladescu,…

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz, iar oficializarea relației la Starea Civila și petrecerea de nunta sunt doua evenimente care vor urma firesc in viața lor. In plan sunt de cațiva ani, dar pandemia le-a dat indragostiților planurile peste cap. In interviul…

- Smiley si Gina Pistol s-au casatorit, sambata, la Palatul Snagov. „Am plans la ceremonia religioasa si probabil o sa mai plang”, a declarat Gina, potrivit news.ro. Mireasa a optat pentru un buchet din flori albe și a avut pregatite doua rochii. Mirele a purtat un costum bej. „A fost odata ca niciodata…

- In ciuda aparențelor, Bia Khalifa nu a avut deloc o copilarie ușoara. De-a lungul anilor, blondina a declarat ca a trecut prin multe abuzuri pe cand era in adolescența și nu numai atunci. Fosta iubita a fiului Clejanilor a precizat ca a fost agresata de multe ori de tatal ei, și chiar umilita de acesta.…

- Claudia traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Drugas Cristian. Fosta concurenta de la Mireasa și-a expus relația de ceva vreme și acum da vestea mult așteptata: este insarcinata.

- Kamara regreta enorm ca a fost nevoit sa paraseasca show-ul „Survivor” (PRO TV), dupa trei luni de probe teribile, dar și de speranța. Nu a reușit sa intre in posesia premiului de 100.000 de euro, bani atat de necesari pentru tratamentul fiului sau, Leon, diagnosticat la naștere cu tetrapareza spastica,…