Primele imagini cu Nissan Z Proto: prototipul succesorului lui 370Z se inspiră din trecut, are ... Nissan a ridicat o parte din valul de mister care plana asupra succesorului sportivei 370Z, la 11 ani de la lansarea acesteia. Constructorul japonez a publicat primele imagini și detalii despre Z Proto, care este in esența prototipul succesorului lui 370Z. Conceptul are o lungime de 4.382 mm, cu 142 mm mai mult decat 370Z, in timp ce lațimea este de 1.850 mm, iar inalțimea de 1.310 mm. Din punct de vedere al designului exterior, Z Proto preia numeroase elemente... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

