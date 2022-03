Stiri pe aceeasi tema

- Șapte militari au murit miercuri seara intr-un elicopter care s-a prabușit in județul Constanța, in timpul unei misuni de cautare-salvare, dupa ce un avion MIG 21 LanceR s-a prabușit. Ministerul Apararii Naționale a cpmunicat cine sunt cei șapte militari decedați. La bordul elicpoterului se aflau cei…

- „In aceasta noapte tragica pentru aviația din Romania, gandurile mele se indreapta catre familiile indoliate ale militarilor de la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu care și-au pierdut viața in zona localitații Gura Dobrogei, in timp ce executau o misiune de salvare și recuperare. Elicopterul in care…

- Șapte și nu cinci militari au murit miercuri seara in elicopterul IAR 330-Puma prabușit in județul Constanța. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis condoleanțe familiilor acestora. Inițial s-a anunțat ca sunt cinci victime, numarul standard al echipajului unui elicopter IAR 330- Puma. La…

- ”Elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de control si a disparut de pe radar in jurul orei 20.44”, a transmis ministerul Apararii. Epava elicopterului a fost localizata de…

- Cei cinci militari care se aflau in elicopterul IAR 330-Puma plecat joi seara in cautarea aeronavei Mig 21 Lancer au murit, a declarat pentru Ziua de Constanța, ministrul Apararii, Vasile Dancu. Elicopterul IAR 330-Puma decolase in jurul orei 20,21, in misiune de cautare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR…

- Tragedie in judetul Constanta Imaginile ilustreaza locul tragediei unde cinci persoane, din primele informatii si au pierdut viataElicopterul IAR 330 Puma, decolat, miercuri, 2 martie, in jurul orei 20.21, in misiune de cautare salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legatura radio cu turnul de…

- In urma cu jumatate de ora s-a pierdut legatura cu un avion romanesc, la Constanța. Este vorba despre un avion militar care s-ar fi prabușit in zona cuprinsa intre localitațile Cogealac și Gura Dobrogei, județul Constanța.Pana in prezent sunt neclare circumstanțele in care s-a produs incidentul. Se…

- Interventie de urgenta pentru pompierii constanteni in aceasta seara de 02 martie. Este vorba despre o solicitare in zona Gura Dobrogei, judetul Constanta.Din primele informatii ar fi vorba despre un incident aviatic. Un MIG ar fi cazut. Revenim ...