Primele imagini cu drona americană doborâtă de avioanele rusești VIDEO Comandamentul european al armatei americane a facut publice imagini cu intalnirea de marți dintre o drona de supraveghere americana și avioane de lupta rusești, care s-a desfașurat deasupra Marii Negre, relateaza CNN . Inregistrarea video recent declasificata prezinta momente critice din timpul intalnirii in aer, despre care Pentagonul a spus ca a durat 30-40 de minute. Inregistrarea video arata camera dronei MQ-9 Reaper indreptata spre coada și elicea dronei, care este montata in partea din spate, invartindu-se. Apoi, se vede cum se apropie un avion de vanatoare rusesc Sukhoi SU-27. Pe masura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

