Primele fotografii cu copilul lui Macaulay Culkin Viața lui Macaulay Culkin nu a fost nici pe departe lapte și miere. A cunoscut celebritatea inca din copilarie grație seriei Singur Acasa. Ani mai tarziu insa, puștiul minune al Hollywoodului s-a confruntat cu nenumarate probleme. Un parcurs zbuciumat și perioade lungi in care a fost dependent de substanțe interzise. Din fericire, la 40 de ani, Macaulay Culkin pare ca și-a gasit in sfarșit liniștea. In primavara acestui an actorul și partenera sa, Brenda Song, au devenit pentru prima oara parinți. Copilul lui Macaulay Culkin s-a nascut pe 5 aprilie…