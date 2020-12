Stiri pe aceeasi tema

- Consumul excesiv de zahar creeaza dependența, provoaca boli cardiovasculare, favorizeaza dezvoltarea tumorilor, iar lista efectelor negative pe care le are asupra organismului poate continua. Studiile recente arata insa, ca acesta este și unul dintre factorii care duc la caderea parului. Nu pina de…

- Echipa antrenata de Dan Petrescu a picat în Grupa A și va da piept cu AS Roma, Young Boys Berna și ȚSKA Sofia. La prima vedere, CFR Cluj are șanse sa ajunga în primavara europeana, dar acest lucru va depinde mult și de transferurile pe care le va face…

- Ana Bogdan (27 de ani, 93 WTA) a cedat in turul doi la Roland Garros contra jucatoarei din SUA, Sofia Kenin (21 de ani, 6 WTA), scor 6-3, 3-6, 2-6. - Ana, un meci dificil, ai avut avantaj, dupa primul meci spuneai ca te-ai temut sa alergi spre fileu avand in vederea accidentarea pe care ai suferit-o…

- Premierul Ludovic Orban susține ca rata de infectare in randul populației școlare este de 6,3%, iar elevii in cele doua saptamani scurse de la inceperea școlii nu s-a observat o creștere a numarului de cazuri de Covid-19.”Primele doua saptamani este greu sa ai o evaluare a raspandirii virusului…

- Artistul Smiley (36 de ani) și iubita lui, prezentatoarea de televiziune Gina Pistol (38 de ani) urmeaza sa devina parinți! Gina Pistol a facut primele declarații despre sarcina! „Noi acum inseamna TREI!” „Noi acum inseamna TREI! In urma unor analize medicale, acum cațiva ani, am aflat ca șansele ca…

- Șase persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, incarcerate, dupa ce, din impactul dintre un autobuz și un TIR, autobuzul s-a rasturnat peste un autoturism 8+1, marți, pe DN 28 (DE 583) Iași – Targu Frumos.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis,…

- Primarul ales al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat luni, in prima sa conferinta de presa in aceasta calitate, ca va demara un audit in administratia locala, care va avea consecinte complete si clare, pentru ca actuala organigrama nu corespunde nevoilor noii echipe, potrivit Agerpres."In…

- Biroul Electoral a transmis primele date parțiale privind alegerile pentru Consiliul Județean Cluj. Astfel, Alin Tișe a caștigat un nou mandat de președinte al CJ Cluj, cu peste 50% din voturi, acesta fiind urmat la mare distanța de candidarul USR PLUS Salagean Catalin și de candidatul PSD, Cordoș Alexandru. Conform…