- Primele cazuri de COVID-19 au aparut in China cel mai probabil intre inceputul lui octombrie si mijlocul lui noiembrie 2019, conform unei noi analize care sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit in lume mult mai devreme decat s-a crezut initial.

- „Ciuperca neagra” care ataca bolnavii de COVID-19 se extinde, ajungand tot mai aproape de Romania. Au fost deja inregistrate primele cazuri in Rusia. „Ciuperca neagra” care ataca bolnavii de COVID-19, tot mai aproape de Romania. Rusia a inregistrat deja primele cazuri de infecție fungica mortala, care…

- Primele competitii test cu sportivi straini au avut loc, sambata, la Tokyo: o etapa de Cupa Mondiala la sarituri in apa si un meci amical de volei. 200 de sportivi din 50 de tari au participat la Cupa Mondiala de sarituri in apa si un meci amical de volei masculin intre Japonia si China, potrivit…

- Alexandru Arșinel a oferit la Antena Stars primele declarații despre starea sa de sanatate și a soției lui, dupa ce au ajuns la Matei Balș, infectați cu virusul ucigaș din China. Marele artist a vorbit chiar de pe patul de spital și a marturisit ca el și soția sa au facut o forma ușoara de COVID-19,…

- Citeva zile cu temperaturi mai calde au dus la aparitia capușelor. S-au inregistrat si primele cazuri de persoane intepate, potrivit Institutului de Medicina Urgenta. Potrivit medicilor, aceste insecte, mici si aparent inofensive, sint de fapt purtatoare de microbi periculosi. Cei mai expusi sint copiii…

- Republica Moldova va cumpara o cantitate de 400.000 de doze de vaccin anti-coronavirus produs in China. Vaccinul achiziționat de Republica Moldova este cel produs de Sinovac, conform Reuters și Mediafax. Ministerul Sanatatii este in proces de negociere directa cu o companie din China care produce vaccinul…

- China va vaccina pentru prima data intreaga populație a unui oraș, dupa ce a inregistrat 15 cazuri noi de COVID-19. Orașul are aproximativ 300.000 de locuitori și se afla in apropierea graniței cu Myanmar. Locuitorii din Ruili, provincia Yunnan, au fost, de asemenea, plasați in carantina, potrivit …

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: PRIMARIA PECIU NOU – 13 cazuri confirmate – Focar in supraveghere FIRMA PRIVATA UTVIN – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere DIRECȚIA…