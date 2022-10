Echipa Ministerului Sanatații a evaluat deja 1.200 de dosare de finanțare din cele 1.887 depuse de medicii de familie in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Dintre acestea, 1.000 de cereri au fost aprobate pentru finanțare, iar lista va fi publicata in cel mai scurt timp pe pagina web […] Articolul Primele 60 de milioane de euro din PNRR vor fi alocate pana la finalul anului de Ministerul Sanatații pentru dotarea și renovarea cabinetelor medicilor de familie apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .