- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi, 13 ianuarie, cer variabil pe tot teritoriul țarii, maxime termice de pâna la +10 grade și minime de pâna la -5 grade noaptea. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-vest, iar presiunea…

- Vremea continua sa fie deosebit de calda in urmatoarea perioada, cu valori care vor bate recordul. Meteorologii anunta un weekend insorit, o vreme de primavara in luna ianuarie, iar despre ninsori si viscol nu sunt sanse in urmatoarea perioada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre…

- Vremea neobisnuita pentru luna ianuarie continua si vineri, cu valori ale temperaturilor mult mai ridicate decat data din calendar. De sambata sunt asteptate ninsori la munte si precipitatii mixte pe arii extinse. De duminica se intoarce iarna in toata tara. Se anunta ninsori, inclusiv in Capitala,…

- Vremea in București, luni, 30 noiembrie va fi una extrem de capricioasa. De la o zi la alta, iarna iși face tot mai simțita prezența, temperaturile scad și chiar sunt așteptate ninsori, dupa cum informeaza meteorologii, noteaza spynews.roPrognoza meteo pentru București, luni, 30 decembrie…

- Temperaturile incep sa scada de marți in toata țara, dar se mențin in continuare peste cele normale perioadei.De Revelion va fi frig, dupa care urmeaza o noua incalzire a vremii, potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie,pentru perioada 23 decembrie - 5 ianuarie.BANAT…

- Valul de aer polar, care vine din estul Europei, a adus iarna in tara noastra. Au scazut brusc temperaturile pana la valori negative de -5 grade Celsius și ninge in multe zone din tara. Aerul rece se resimte deja si in Capitala, unde temperaturile au coborat pana la zero grade. Ba chiar ar putea cadea…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmataorele doua saptamani in țara. temperaturile vor fi ridicate in zilele urmatoare, dupa care vremea se va raci ușor, dupa care va urma o noua incalzire. Astfel, in Muntenia, temperaturile maxime in primele zile se vor menține peste cele normale pentru…

- Bucureștenii se plang de numarul mare de țanțari, susține Romania TV. Temperaturile cu 10 grade peste media normala au dus la inmulțirea insectelor. Țanțarii sunt foarte agresivi și pot transmite diverse boli, printre care și West Nile care poate fi mortal. ”Aceasta patologie sezoniera legata…