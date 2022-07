Stiri pe aceeasi tema

- TREABA… Pe modelul “gradinilor suspendate ale Semiramidei”, societatea Aquavas Vaslui a facut o lucrare in cartierul Recea din Huși, care pare, cel puțin ca intenție, sa aiba o asemenea inspirație. Altfel nu s-ar explica de ce in curtea unui hușean, care are in proximitate un camin de apa, sapaturile…

- ALARMA… Pompierii hușeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism din localitatea Rașești, comuna Dranceni. Focul era cat pe ce sa se extinda la o anexa gospodareasca, dar și la gardul din lemn al locuinței. „Secția de pompieri Huși a intervenit…

- CHERCHE LA FEMME… O bataie intre doua familii din comuna Vinderei a distrus liniștea in comuna și a pus polițiștii pe jar! In jur de 12-14 persoane din amblele familii, plus „sateliții” (prieteni și neamurile), s-au luat la bataie de la o… dama! Buba e mai veche și are un trecut absolut demențial! O…

- AVARIE… Mai multe blocuri și case din municipiul Vaslui, inclusiv primaria orașului, au ramas „pe uscat” in aceasta dimineața, dupa ce sistemul de alimentare cu apa a suferit o avarie majora, langa Piața Traian. Echipele de intervenție ale Aquavas, sucursala Vaslui, sunt la fața locului și incarca sa…

- LA SFANTU’ AȘTEAPTA… Zece parcuri de joaca pentru copii din municipiul Vaslui stau inchise de luni de zile, constructorii care au prins lucrarile dand bir cu fugiții de pe șantiere. Aceștia invoca tot felul de motive, de la explozia prețurilor la materialele de construcții, la lipsa forței de munca,…

- DECIZIE… Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei au decis ca eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor este neconstituționala. Foștii parlamentari iși vor primi inapoi banii pe ultimele 15 luni de la perioada in care a fost sistata plata. Printre ei, se numara și președintele Consiliului…

- DECIZIE… Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, s-a razgandit și nu mai vrea ca toate edițiile Festivalului „MAI cu Folk” sa poarte numele cantautorului Ion Chiriac. Edilul a amendat proiectul de hotarare care viza acest lucru, cerand ca doar ediția din 2022 sa fie in memoriam Ion Chiriac. Cel…

- ȘEDINȚA EXTRAORDINARA… Primarul municipiului Vaslui, Vasile Paval, i-a convocat, ieri, de urgența pe consilierii locali. Motivul: prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație (CA) din cadrul societații de transport public local Transurb. Acesta și-a motivat propunerea prin faptul ca…