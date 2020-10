Primarul NONSTOP a depus juramantul! Iata ce declara:”Azi a inceput o noua perioada in evoluția orașului nostru drag. Va mulțumesc pentru incredere și va transmit ceea ce am declarat și public: sunt și voi fi mereu primarul tuturor albaiulienilor, 24 din 24 de ore, 7 zile din 7! Primaria este de astazi deschisa tuturor cetațenilor, iar primarul vostru va este oricand la dispoziție!”Ii uram succes! Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, joi, la investirea in functie a noului primar PNL al municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, aflat la primul mandat, el afirmand ca Guvernul este partenerul noilor autoritati locale. „Vreau sa va felicit pentru alegerea in functiile de consilieri locali, de asemenea…

- Catalin Coman a depus juramantul pentru un nou mandat de primar al municipiului Falticeni. Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a fost reales pentru al treilea mandat la alegerile de la finalul lunii septembrie 2020. In cursul zilei de astazi a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Local…

- Daniel Baluța, primarul sectorului 4 și membrii noului Consiliu Local au depus miercuri juramantul de investitura, in cadrul unei ceremonii restranse datorata restrictiilor pandemice. Edilul a promis sa depuna toate eforturile pentru limitarea pandemiei de coronavirus, precum si sa duca la indeplinire…

- Ceremonia de investitura a avut loc, in cadru restrans din cauza pandemiei, in sala de consiliu local din cadrul Primariei Sectorului 4. Pentru a limita la maximum numarul de oameni prezenți in sala, mai intai au depus juramantul consilierii locali, iar la final, a venit randul lui Daniel Baluța,…

- Ziarul Unirea FOTO| Primarul ales al Ciugudului, Gheorghe Damian a depus juramantul pentru un nou mandat: „Voi ramane mereu dependent de comuna Ciugud, dependent de satul romanesc!” Gheorghe Damian, primarul ales al comunei Ciugud a depus marți, 20 octombrie, juramantul pentru un nou mandat de edil…

- Unul dintre cei mai longevivi primari din județul Suceava, cel din Berchișești, Violeta Țaran, a depus, ieri, juramantul pentru cel de-al șaselea mandat. La alegerile locale din comuna Berchișești din data de 27 septembrie, Violeta Țaran a fosta aleasa din partea PSD pentru un nou mandat de primar ...

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, va intra in izolare. Acesta a facut anunțul pe Facebook, in stilul caracteristic prececesorului sau, Nicolae Robu."Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanța, sunt bine. Dar, ca o masura…

- Mii de persoane s-au adunat in centrul capitalei pentru a cere demisia presedintelui, in Belarus dupa ce Aleksandr Lukasenko a depus in secret juramantul de investitura. Fortele de ordine au intervenit pentru dispersarea manifestantilor.