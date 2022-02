Stiri pe aceeasi tema

- Zidul Cetatii Tomis a fost descoperit in timpul lucrarilor care au loc in aceasta perioada la Teatrul de Stat Constanta si care isi propun consolidarea cladirii si cresterea eficientei energetice, conform news.ro. Anuntul a fost facut de primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, pe pagina…

- Multe din sosirile navelor de croaziera maritime si fluviale in Portul Constanta din 2022 ar putea fi anulate din cauza tensiunilor geopolitice din bazinul Marii Negre, a transmis luni, 24 ianuarie, intr o postare pe Facebook, Corina Martin, presedintele de onoare al Asociatiei Patronale RESTO Constanta…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta anunta deschiderea expozitiei permanente "La pas, prin istoria cliseului. Laboratorul FOTO al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, conservator al istoriei, arheologiei si memoriei, intre stiinta si mestesug... Imprimarea, prelucrarea,…

- In perioada 17 – 19 noiembrie 2021, se vor desfasura online lucrarile celei de-a 54-a editie a Sesiunii Stiintifice Internationale Pontica a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, cu tema: „Istorie si arheologie in spatiul vest-pontic“.

- In perioada 17 ndash; 19 noiembrie 2021, se vor desfasura online lucrarile celei de a 54 a editie a Sesiunii Stiintifice Internationale Pontica a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, cu tema: ISTORIE SI ARHEOLOGIE IN SPATIUL VEST PONTIC.Potrivit unui comunicat al Muzeului de Istorie…

- Manifestari organizate cu ocazia Zilei Dobrogei Dobrogea e situata între fluviul Dunarea și Marea Neagra. Foto: Captura Google Maps Ziua Dobrogei se sarbatoreste, în fiecare an, în data de 14 noiembrie, pentru a marca restabilirea, în anul 1878, a autoritatii statului român…

- Vernisajul expozitiei are loc la Sala Pictata a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, joi, 11 noiembrie 2021, ora 12.00, cu respectarea regulilor si masurilor actuale pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. La vernisaj participa reprezentanti ai organizatorilor,…

- Expozitia personalitatilor grecesti care au jucat un rol in istoria romanilor, din Antichitate pana in zilele noastre va avea loc la Constanta.Expozitia va fi deschisa in perioada 11 30 noiembrie.Exponatele pregatite cu aceasta ocazie vor putea fi vizitate de catre persoanele interesate, in perioada…