- Judecatoria Sibiu a respins vineri, validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informeaza un comunicat de presa al instantei. „Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin incheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu in camera de consiliu, la data de 16.10.2020, in dosarul nr.…

