Primarii îşi pot pierde mandatul dacă Agenţia Naţională de Integritate îi declară incompatibili Potrivit proiectului, "invalidarea alegerii primarului se poate pronunta si in cazul in care se constata ca a savarsit fapte care au determinat existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate, constatate prin rapoarte de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate, in conditiile legii, comunicate cu mai putin de 3 luni inainte de data alegerilor". In prezent, invalidarea alegerii primarului se poate pronunta doar in cazul in care se constata, potrivit legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, incalcarea conditiilor de eligibilitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

